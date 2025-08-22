14:22
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Власть

Под руководством Садыра Жапарова экономика Кыргызстана растет, заявил Токаев

Под руководством президента Садыра Жапарова экономика Кыргызстана растет, заявил казахский лидер Касым-Жомарт Токаев. Он поблагодарил за приглашение посетить с официальным визитом Кыргызскую Республику.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, вы внесли огромный вклад в укрепление дружеских отношений двух стран. Я это высоко ценю. Мы видим в вас мудрого и дальновидного лидера, ведущего кыргызский народ к светлому будущему. Под вашим руководством экономика Кыргызстана процветает, инфраструктура обновляется, а благосостояние населения улучшается. При этом возрос авторитет вашего народа в регионе и мире. Это результат вашей уравновешенной политики и неустанного труда», — сказал он, выступая с приветственной речью.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации. Отдельное внимание уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также была рассмотрена региональная и международная повестка дня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/340621/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Касым-Жомарт Токаев наградил Садыра Жапарова орденом «Алтын Қыран»
Жапаров Токаеву: «Никто не может оспорить и ставить под сомнение наше братство»
Визит президента Казахстана в Кыргызстан. Что происходит сегодня
Президент Казахстана прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
Садыр Жапаров принял главу администрации президента Узбекистана Саиду Мирзиееву
Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Встреча на Аляске. Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор
Токаев предложил провести конкурс на лучшее название для первой атомной станции
Зеленский позвонил президенту Казахстана: о чем говорили
Популярные новости
Президенты Кыргызстана и&nbsp;Казахстана откроют &laquo;Золотой мост дружбы&raquo; Президенты Кыргызстана и Казахстана откроют «Золотой мост дружбы»
Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков Садыр Жапаров прокомментировал санкции, введенные Великобританией против банков
После критики Садыра Жапарова на&nbsp;Иссык-Куле очистили пляж в&nbsp;селе Бактуу-Долоноту После критики Садыра Жапарова на Иссык-Куле очистили пляж в селе Бактуу-Долоноту
В&nbsp;Узбекистане предложили выдвинуть Шавката Мирзиеева на&nbsp;Нобелевскую премию мира В Узбекистане предложили выдвинуть Шавката Мирзиеева на Нобелевскую премию мира
Бизнес
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
22 августа, пятница
14:21
Минсельхоз: причиной гибели рыбы в Иссык-Атинском районе стало загрязнение воды Минсельхоз: причиной гибели рыбы в Иссык-Атинском район...
14:20
Чаще привлекать нарушителей к общественным работам предлагает Дастан Бекешев
14:09
Коллектив Минтруда принял участие в акции по сдаче крови
14:07
Касым-Жомарт Токаев наградил Садыра Жапарова орденом «Алтын Қыран»
14:03
В парламенте озаботились пенсионным обеспечением военнослужащих