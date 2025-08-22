Под руководством Садыра Жапарова экономика Кыргызстана растет, заявил Токаев

Под руководством президента Садыра Жапарова экономика Кыргызстана растет, заявил казахский лидер Касым-Жомарт Токаев. Он поблагодарил за приглашение посетить с официальным визитом Кыргызскую Республику.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, вы внесли огромный вклад в укрепление дружеских отношений двух стран. Я это высоко ценю. Мы видим в вас мудрого и дальновидного лидера, ведущего кыргызский народ к светлому будущему. Под вашим руководством экономика Кыргызстана процветает, инфраструктура обновляется, а благосостояние населения улучшается. При этом возрос авторитет вашего народа в регионе и мире. Это результат вашей уравновешенной политики и неустанного труда», — сказал он, выступая с приветственной речью.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации. Отдельное внимание уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также была рассмотрена региональная и международная повестка дня.