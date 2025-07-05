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Власть

Высылать будут не всех. Трамп смягчил свою позицию к некоторым группам мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов позволить некоторым рабочим-мигрантам остаться в стране. Об этом сообщает Reuters.

Выступая в штате Айова, глава Белого дома заявил, что в США могут продолжить трудиться те мигранты, которые заняты в сельском хозяйстве. Однако президент поставил условие — за этих иностранцев должны поручиться фермеры, на которых они трудятся. Он также сказал, что будет работать по этому вопросу и в гостиничной индустрии.

Причиной таких заявлений стали жалобы фермеров, которые переживают, что их урожай находится под угрозой из-за нехватки рабочей силы. «Мы не хотим делать так, чтобы забрать всех рабочих с ферм», — сказал Дональд Трамп.

Напомним, администрация американского президента планирует в ближайший год депортировать из Штатов один миллион нелегальных мигрантов. По данным Министерства внутренней безопасности, с начала 2025 года из страны выслали 117 тысяч человек. Вашингтон также ведет переговоры с 30 государствами о депортации туда мигрантов, не являющихся их гражданами.

В начале июля глава Соединенных Штатов открыл новый центр содержания нелегальных мигрантов в штате Флорида, который получил название «Аллигатор Алькатрас». Парк, кишащий насекомыми, аллигаторами, питонами и другими хищниками, расположен в обширных субтропических водно-болотных угодьях. По словам местных чиновников, хищники служат естественным барьером, требующим минимальной охраны.

Белый дом прекратил публиковать статистику о числе депортированных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335287/
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