Кандидатам в депутаты предлагают разрешить продавать мерчи и вести платные эфиры

Кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша предлагают разрешить продавать мерчи и вести платные лекции и эфиры в социальных сетях, чтобы собрать необходимую сумму в избирательный фонд. С такой инициативой выступил нардеп Дастан Бекешев.

На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту он отметил, что законопроект разработан с целью урегулирования вопросов, связанных со сбором добровольных пожертвований в избирательный фонд претендентами и политическими партиями.

Дастан Бекешев считает, что публичный сбор пожертвований дает возможность для прохождения в парламент кандидатов, не имеющих большого капитала или бизнеса.

Так, он предлагает дать право претендентам и политическим объединениям привлекать пожертвования путем призыва перечислить денежные средства в избирательный фонд, продажи товара с политической символикой (мерча), проводить платные лекции или эфиры в социальных сетях.

Во время обсуждения законопроекта председатель комитета Чолпон Султанбекова спросила, сработает ли закон на практике в Кыргызстане.

Дастан Бекешев ответил утвердительно и напомнил, что в 2021 году во время предвыборной кампании он сам продавал стикеры, мерчи, браслеты и так собрал средства в избирательный фонд.