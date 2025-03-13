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Власть

Жогорку Кенеш узурпирован. Султанбаю Айжигитову вновь не дали высказаться

На заседании Жогорку Кенеша депутату Султанбаю Айжигитову вновь не дали высказаться по его исключению из фракции «Ыйман нуру».

Нардеп попросил 10 минут для выступления. Из 73 зарегистрированных народных избранников, проголосовали только 24. Из них 19 — за, 5 — против.

«Это очень плохой знак. Это значит, что законодательная власть полностью узурпирована. Это ни к чему хорошему не приведет. Практически это показывает отсутствие парламента. Почему вы отклоняете, если из 24 депутатов 19 проголосовали за? Это неправильно», — сказал Султанбай Айжигитов.

Спикер Нурланбек Тургунбек уулу ответил, что в зале более 50 депутатов, и призвал Султанбая Айжигитова к терпению. Отметим, по регламенту Жогорку Кенеша при отсутствии полного конституционного состава, то есть 90 депутатов на заседании, решения принимают исходя из фактического состава депутатов (общее число).

«Вы сейчас находитесь в таком положении. На сегодня у народа и парламента по вопросам границ есть только одно желание: чтобы он решился быстрее и его подписали. Чтобы был мир в стране и мы развивались. Нельзя просто так выступать. Вы сами аксакал. Подчинитесь большинству. Говорите, что мы нотариальная контора. Тогда зачем вы сидите тут и голосуете?» — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Депутат ответил, что его выступление не будет касаться соглашения по границе. Он добавил, что будет на каждом заседании просить 10 минут для речи, так как 2-3 минуты ему не хватит.

из интернета
Фото из интернета. Депутат Султанбай Айжигитов
Напомним, на вчерашнем заседании Султанбаю Айжигитову также не дали 10 минут для выступления.

Ранее, 5 марта, Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

Напомним, 27 февраля шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения по госгранице. Договор подписан 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322642/
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