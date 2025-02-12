На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев пожаловался на то, что стройкомпании не соблюдают закон о тишине, а госорганы не принимают никаких мер.

Нардеп отметил, что после 22.00 никто не должен превышать установленных уровней звукового давления и шума.

«В 00.00 работают, в 1.00 работают. Техника копает котлованы, заливает бетон. Кто за это отвечает?» — спросил он.

Заместитель главы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу ответил, что привлекать к ответственности за превышение шума в неположенное время должен департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

«Но если шумят в домах, введенных в эксплуатацию, мы будем принимать меры», — отметил он.

Балбак Тулобаев в ответ сказал, что в последнее время министры и другие госслужащие перестали исполнять законы, подписанные президентом.