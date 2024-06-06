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Власть

В Жогорку Кенеше не прошел законопроект по ценным бумагам. Нет кворума

На заседании Жогорку Кенеша в настоящее время сидят 27 депутатов, однако законопроекты все равно рассматриваются. На табло зарегистрировано 62 человека.

Из-за отсутствия кворума не прошел законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере рынка ценных бумаг», инициированный председателем кабмина.

Депутаты попросили вице-спикера Нурбека Садыгалиева вновь поставить проект закона на голосование и принять во втором чтении, но он не стал нарушать регламент. Теперь документ поступит на рассмотрение парламента только через полгода.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295976/
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