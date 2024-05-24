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Власть

В Караколе новый мэр: распоряжение подписал президент

Президент подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», Фархат Алжамбаев назначен мэром города Каракола Иссык-Кульской области.

Фархат Алжамбаев родился 13 апреля 1982 года.

Был заместителем директора по хозяйственной части, тренер по кулатуу. С 2012 года — президент Федерации вале-тудо в Иссык-Кульской области.

С 2014-го по 2018 год — директор ОсОО «Ыкчам».

2016 — депутат горкенеша, председатель постоянной комиссии ЖКХ.

Работал также главой муниципального предприятия «Водоканал».

Окончил Иссык-Кульский кооперативный институт по специальности экономист.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294990/
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