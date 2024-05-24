В Кыргызстане увеличат штрафы за нелегальное пребывание иностранцев

На заседании парламентской фракции «Ишеним» заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу проинформировал, что государственная пошлина, оплачиваемая иностранцами при въезде, составляет 20 тысяч сомов, а штраф за нелегальное пребывание в стране — 5 тысяч 500 сомов.

«Будет справедливо, если увеличим сумму штрафа до 40-50 тысяч сомов, так как юристы предлагают иностранцам оплатить штраф, нежели госпошлину», — сказал он.

Но Министерство внутренних дел, как оказалось, уже вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает увеличить штрафы за нелегальное пребывание в республике до 20 тысяч сомов.