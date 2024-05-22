У аппарата акыйкатчи слишком большие расходы на командировки, считает депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Алишер Эрбаев потребовал отчета о расходах аппарата омбудсмена.

По словам парламентария, в ранее предоставленном отчете несколько раз указываются транспортные расходы и траты на связь. Некоторые пункты расшифровать трудно.

Также, по мнению депутата, у аппарата слишком большие командировочные расходы.

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева ответила, что предоставит Жогорку Кенешу подробный отчет по расходам.

Добавим, в 2021 году аппарату акыйкатчи выделено 53 миллиона сомов, в 2022-м — 63 миллиона, в 2023 году — 93,1 миллиона. А на 2024-й выделили 137 миллионов сомов, из которых почти 30 миллионов на ремонт здания института омбудсмена.