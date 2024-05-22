На заседании Жогорку Кенеша омбудсмен Джамиля Джаманбаева сообщила, что в основном граждане жалуются на суды. Она рассказала о результатах мониторинга судов, проведенного сотрудниками аппарат омбудсмена.

По ее словам, мониторинг показал, что в судах часто затягивают рассмотрение дел, судебные процессы не начинаются вовремя, не все залы заседаний оснащены камерами видеонаблюдения.

Немало случаев, когда дисциплинарная комиссия не принимала меры в отношении судей, нарушающих законы. Срок давности привлечения судьи к дисциплинарной ответственности сокращается в три раза: с трех лет до одного года. Джамиля Джаманбаева

В аппарате омбудсмена проинформировали, что они рекомендовали Судебному департаменту принять безотлагательные меры по своевременному техническому обслуживанию неполадок в системе аудио-, видеофиксации и ускорить процесс оснащения залов заседаний видеокамерами.