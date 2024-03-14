Тысячи людей останутся на улице. Депутат о построенных незаконно домах

Депутат Нуржигит Кадырбеков на заседании Жогорку Кенеша заявил, что на пересечении улиц Элебаева и Кулатова собираются снести 15-этажный жилой дом.

По его словам, такое решение принял Верховный суд.

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«Там живут сотни людей. Они не захватили, не взяли бесплатно, а купили жилье на свои собственные деньги. Куда они пойдут? По городу таких 38 домов. Если мы будем всех оттуда выгонять, тогда минимум 10 тысяч семей останутся на улице. Квартиры были куплены в свое время, одно дело, если бы захватили», — сказал нардеп.

Он отметил, что нужно привлечь к ответственности всех должностных лиц соответствующих госорганов. «Куда они смотрели, когда дома строили незаконно, без документов? Надо в срочном порядке принять меры», — добавил Нуржигит Кадырбеков.

Он также сообщил, что во время Орозо в селах выключают свет, когда до разговения остается 15 минут.