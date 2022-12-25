Садыр Жапаров посетил погранзаставу «Достук»

Президент в рамках рабочей поездки в Баткенскую область посетил пограничную заставу «Достук».

Садыр Жапаров осмотрел здания, ознакомился с условиями службы военнослужащих. Отмечено, что объект оснащен всем необходимым оборудованием и соответствует нужным требованиям.

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Он подчеркнул, что последовательная работа по укреплению материально-технической базы пограничной службы будет продолжена. Государство прилагает все усилия, чтобы служба в пограничных войсках проходила на должном уровне, для этого создаются все необходимые условия.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. Среди погибших было много военнослужащих.