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Власть

Кто он, новый глава Таможенной службы, и при чем тут Бакиев

Адилет Кубанычбеков назначен на должность председателя Государственной таможенной службы. Соответствующее распоряжение подписал накануне глава кабмина Акылбек Жапаров.

Редакция 24.kg собрала пять интересных фактов о новом главном таможеннике страны.

Сменил фамилию

Биографию Адилета Кубанычбекова в ведомстве пока не предоставили. Но из собственных источников редакции стало известно, что новый глава ГТС 1981 года рождения, окончил Международный университет Кыргызстана.

Будучи студентом — ныне Адилет Кубанычбеков — носил фамилию Бакиев.

К сбежавшему президенту Курманбеку Бакиеву Адилет Бакиев-Кубанычбеков отношения не имеет, хотя тоже родом из Джалал-Абадской области. Они просто однофамильцы.

Адилет Кубанычбеков родился 1 января 1981 года.

Сфера деятельности — логистика

До вчерашнего дня Адилет Кубанычбеков возглавлял логистический центр Silk Way. Официальное название ОсОО «Индустриал парк «Силк Вэй». Комплекс расположен в Чуйской области вблизи кыргызско-казахстанской границы. Под этот, как его называют в кабмине, национальный проект выделено 70 гектаров земли, на которых планируется разместить производственные и складские помещения.

В июле, еще до открытия, логистический центр посетил теперь уже бывший глава ГТС Самат Исабеков.

И еще семь компаний

Кроме «Силк Вэя», где теперь уже председатель Таможенной службы до сих пор числится директором и соучредителем, по данным сайта Factcheck.kg, у Адилета Кубанычбекова есть еще несколько фирм. Это стройкомпания «Силк Вэй», где среди учредителей, помимо нового председателя ГТС, есть граждане Лю Ин и Лю Кан.

Еще одно ОсОО «Кыргызэнергосбыт» занимается распределением электроэнергии. Учредителями этой фирмы записаны отец главного таможенника Кубанычбек Бакиев, некий Калбеков Сапарбек Бакиевич (очевидно, родственник) и упомянутый выше Лю Ин. Последний также является соучредителем Кубанычбекова в ОсОО «Силк Вей Терминал». В компании «Кыргызнефть» Адилет Кубанычбеков единственный владелец.

Сообщается, что все компании появились не ранее 2018 года.

24.kg обнаружило еще одну компанию, учредителем которой является Адилет Бакиев — производственный кооператив «Молдо Калбек». Эта фирма прекратила деятельность.

А кто отец?

Отец Адилета Кубанычбекова — Кубанычбек Бакиев был заместителем генерального прокурора в 2008 году. Позже его привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Дело в отношении Бакиева возбуждали дважды: сначала в 2009-м, но тогда его заволокитили и прекратили. Возобновили в 2014 году. Тогда же экс-замглавы надзорного органа объявили в розыск, нашли только год спустя. Однако дело вновь прекратили в связи с болезнью.

Сейчас отец таможенника выдвигается в депутаты как одномандатник по Джалал-Абадскому округу № 14.

25 полных тезок

У нового председателя Гостаможенной службы как минимум 25 полных тезок. По крайней мере именно столько Кубанычбековых Адилетов Кубанычбековичей зарегистрировано в списке избирателей на портале https://tizme.gov.kg.

На сайте Налоговой службы мы нашли 15 налогоплательщиков с такими же ФИО.

скриншот с сайта Налоговой службы
Фото скриншот с сайта Налоговой службы. В базе данных числится 15 полных тезок Адилета Кубанычбекова

Ссылка: https://24.kg/vlast/211731/
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