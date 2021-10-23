Импорт электроэнергии из Таджикистана, которого нет: чиновник дал разъяснения

Таджикистан приостановил экспорт электроэнергии в Кыргызстан через четыре дня. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Доскул Бекмурзаев.

По его словам, Кыргызстан не успел заключить договор с Таджикистаном о поставке электроэнергии.

«После выхода информации об импорте электроэнергии из Таджикистана у них тоже поднялся кипиш, ведь у них тоже есть политики. Электроэнергию мы успели получить только в течение четырех дней», — сказал Доскул Бекмурзаев.

Ранее чиновник заявил, что с 1 октября Кыргызстан начал импортировать электроэнергию из Таджикистана. Через несколько дней РТ его слова опровергла.

«Со стороны энергетического сектора Таджикистана не было направлено в адрес коллег из Кыргызской Республики предложения о возможности экспорта электроэнергии из РТ в КР», — отметили в Министерстве энергетики и водных ресурсов соседней страны.