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Власть

$128 миллионов на кольцевую дорогу Корумду — Балбай. Как потратят деньги

Стоимость кольцевой дороги Корумду — Балбай составит $128 миллионов. Об этом на заседании парламента сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев.

Отметим, на заседании депутаты рассматривают законопроект «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Фондом международного развития ОПЕК по проекту реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги на участке Корумду — Балбай, подписанного 15 марта 2021 года».

По словам депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева, Кыргызстан получил кредит на реконструкцию этой автодороги в сумме $116 миллионов, еще $12 миллионов — софинансирование со стороны правительства.

«На строительные работы предусмотрено $110 миллионов. Общая стоимость проекта в $128 миллионов. Стоимость одного километра дороги Корумду — Балбай составит $1,5 миллиона, а консультационные услуги — $4 миллиона. Дорога четырехполосная. Там будет барьерное ограждение, велодорожка, тротуары, освещение», — пояснил Нурланбек Кайынбаев.

Он отметил, что дорога Корумду — Балбай будет построена в течение трех лет, работы начнутся осенью 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202391/
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