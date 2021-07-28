Стоимость кольцевой дороги Корумду — Балбай составит $128 миллионов. Об этом на заседании парламента сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев.
Отметим, на заседании депутаты рассматривают законопроект «О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Фондом международного развития ОПЕК по проекту реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги на участке Корумду — Балбай, подписанного 15 марта 2021 года».
По словам депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева, Кыргызстан получил кредит на реконструкцию этой автодороги в сумме $116 миллионов, еще $12 миллионов — софинансирование со стороны правительства.
«На строительные работы предусмотрено $110 миллионов. Общая стоимость проекта в $128 миллионов. Стоимость одного
Он отметил, что дорога Корумду — Балбай будет построена в течение трех лет, работы начнутся осенью 2022 года.