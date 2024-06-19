МЧС критикуют за нерациональное использование гранта в $6 миллионов

На заседании Жогорку Кенеша депутаты раскритиковали МЧС за нерациональное использование грантовых средств.

Нардепы обсуждают ратификацию соглашения для реализации проекта «Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызской Республике».

«$6,5 миллиона планируете потратить на мониторинг. У нас есть целое министерство, Академия наук. Уже мониторинги ясны, анализы проведены. Или мы повторно все это будем проводить? Для чего? Почему мы постоянно анализируем? Еще $6,5 миллиона гранта будет потрачено на мониторинг и аналитику. Это нерационально» — возмутилась депутат Гуля Кожокулова.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов ответил, что необходимо провести качественный мониторинг с использованием дронов, космических снимков.

«Чиновники в министерстве и Академии наук проводят некачественный мониторинг и за это получают зарплату? Мы потратим деньги на готовые данные? Почему бы эти $6,5 миллиона нам не потратить на строительство дополнительных дамб и усиление берегов? Почему на консультативные услуги, мониторинг тратим миллионы?» — парировала Гуля Кожокулова.

Депутат Марат Мураталиев поддержали коллегу.

Напомним, на реализацию проекта «Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызстане» страна получает грант и кредит у международных доноров; $45 миллионов — кредит от Всемирного банка, $5 миллионов — грант от Глобального партнерства по устойчивым ландшафтам (PROGREEN), еще $2,4 миллиона выделяет Фонд партнерства Кореи и Всемирного банка (KWPF).

Финансирование проекта осуществляется на условиях льготного кредитования в виде беспроцентного займа на 50 лет с десятилетним периодом отсрочки выплат. Проект будет реализован до 2029 года Министерством чрезвычайных ситуаций КР (МЧС).