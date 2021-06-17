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Власть

Народ голодный. Депутат призвал кабмин отложить повышение тарифа на свет

В парламенте призывают кабмин на полгода отложить повышение тарифов на электроэнергию. С предложением сегодня выступил депутат Дастан Бекешев.

Он напомнил о резком росте цен на продукты питания и другие услуги.

«Все дорожает, а вы хотите еще поднять тариф на электроэнергию. Может, отодвинете на полгода. Как народ будет жить? Как платить?» — обратился он к председателю кабинета министров.

Улукбек Марипов повторил ранее озвученный аргумент чиновников — если не изменим тариф, то нас ждет энергетический кризис.

«У меня тоже болит сердце. Вы тоже хорошо знаете — в детских домах на 100 сомов кормят три раза в день. Надо повысить им финансирование. Есть проблема дорог и другие сферы, которые требуют решения. Кто-то должен взять ответственность», — сказал Улукбек Марипов.

«Если у вас болит сердце, то вы должны помнить, что у нас народ голодный», — парировал депутат.

Кабмин обещал подумать над вопросом об отложении на более поздний срок повышение тарифов на электричество.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198057/
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