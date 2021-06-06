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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева посетила в СИЗО ГКНБ арестованного по решению суда бывшего торага Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова. Об этом она сообщила в социальных сетях.

По ее словам, арестованный «находится в хорошем расположении духа, спокоен и, как всегда, держится с достоинством».

Аида Касымалиева добавила, что Асылбек Жээнбеков «расценивает все произошедшее как сведение счетов и зачистку политического поля».

Бывший спикер парламента считает, что по предъявленному обвинению нет никаких фактов и аргументов.

«Передал привет всем сторонникам и соратникам, будет отстаивать свою невиновность в рамках законов КР», — отметила депутат.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Уходящая неделя ознаменовалась громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Защита бывшего спикера парламента Асылбека Жээнбекова подала апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196591/
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