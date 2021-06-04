Ситуация на границе. На место конфликта отправился Камчыбек Ташиев

В кабинете министров прокомментировали ситуацию на кыргызско-таджикской государственной границе.

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Сообщается, что военнослужащие Таджикистана нарушили ранее достигнутые договоренности и в 03.00, проникнув в глубь территории Кыргызстана на 1 километр , установили контейнер на неописанном участке госграницы «Унжу-Булак» Чон-Алайского района Ошской области.

«Таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на кыргызско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям. Поэтому глава Государственного комитета национальной безопасности генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев, являющийся руководителем делегации Кыргызстана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы, совместно со специальным представителем кабинета министров по приграничным вопросам Назирбеком Борубаевым и директором Государственного агентства по земельным ресурсам Абдулатом Мырзаевым выехал в эту местность для урегулирования сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.