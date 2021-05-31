Повторные выборы. До 3 июня СМИ должны сдать документы на аккредитацию

ЦИК назвала срок, до которого СМИ, интернет-издания представляют сведения о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в период агитационной кампании.

Повторные выборы в местные кенеши в Бишкеке, Оше и Токмаке назначены на 11 июля.

Требуемую информацию СМИ и интернет-издания должны представить в ЦИК не позднее семи календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, то есть до 3 июня.

Проведение предвыборной агитации на повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского горкенешей начинается после регистрации списков кандидатов в депутаты городских кенешей, с 20 июня до 08.00 утра и продолжается до 10 июля также до 08.00 утра.

Учитывая специфику этих выборов, важна роль и участие средств массовой информации в информировании избирателей и агитации на выборах депутатов городских кенешей.

ЦИК вправе отозвать аккредитацию средств массовой информации или интернет-изданий в случае нарушения ими требований избирательного законодательства.

Средства массовой информации и интернет-издания, не аккредитованные Центральной избирательной комиссией, вправе участвовать в информационном освещении подготовки и проведения выборов без признаков предвыборной агитации.

Представители СМИ, принимающие участие в информационном освещении подготовки и проведения выборов, вправе:

присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;

знакомиться с протоколом избирательной комиссии;

получать от избирательной комиссии копии протоколов и приложенных к ним документов;

осуществлять фото- и видеосъемку в период подготовки к выборам, а в день проведения голосования — с места, определенного председателем участковой избирательной комиссии, не нарушая тайны голосования избирателей, не мешая ходу голосования и подведению итогов голосования;

носить не содержащие признаков предвыборной агитации нагрудные знаки с обозначением своего статуса, фамилии, имени и отчества, наименования организации, которую они представляют.

СМИ, желающих принять участие в предвыборной агитации на выборах депутатов городских кенешей, должны предоставить следующие документы:

заявление на имя председателя ЦИК КР (уведомление о готовности участвовать в предвыборной агитации, в котором необходимо указать ФИО руководителя, координаты и контактные данные средства массовой информации или интернет-издания, список своих представителей);

копию свидетельства о регистрации средства массовой информации в Министерстве юстиции КР;

копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или свидетельства о регистрации в налоговых органах (патент) индивидуального предпринимателя (для интернет-изданий);

копию устава (при наличии);

лицензию на вещание (для радио и телеканалов);

заверенные сведения о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации на интернет-издании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. Отменены итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.

Уточняется, что сроки подачи уведомлений, регистрации партий и агитации сокращаются на треть.