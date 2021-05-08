НДПК настаивает на перевыборах. Илим Карыпбеков поддержал Наримана Тюлеева

Лидер списка партии НДПК Илим Карыпбеков на своей странице в Facebook выступил с поддержкой заявления председателя партии «Ак Бата».

По его словам, нарушений было предостаточно, и Бишкекский ТИК и ЦИК не смогли обеспечить справедливый, равный, объективный подход при рассмотрении этих нарушений.

«Тюлеев не только указал на беспрецедентные нарушения со стороны партии «Эмгек», которые до сегодняшнего дня остаются почему-то без внимания БТИК и ЦИК, хотя по совершенно абсурдным обвинениям в течение нескольких часов состряпали решение о снятии НДПК, но и сделал «ход конем», поставив ультиматум, что если БТИК и ЦИК не примут жестких, справедливых мер, то «Ак Бата» отказывается от мандатов. Сильный шаг, не оставляющий выбора БТИК и ЦИК, кроме как назначить повторные выборы. Ну что ж. Остается только выразить уважение мужскому характеру Тюлеева и пожелать БТИК и ЦИК сохранить лицо и настоящие откровенные нарушения, которые поступили к ним на рассмотрение, а не только подставные и заказные для отвода глаз по партии НДПК», — написал Илим Карыпбеков.

Партия НДПК поддерживает обращение Наримана Тюлеева в полном объеме и готова к перевыборам. Илим Карыпбеков

НДПК ТИК Бишкека отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.