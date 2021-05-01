Ситуация на границе. Турция выразила готовность помочь в восстановлении Баткена

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

В начале беседы Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования народу Кыргызской Республики и отметил, что с горечью и глубокой скорбью воспринял весть о скончавшихся и раненых гражданах в событиях, произошедших на кыргызско-таджикской границе 28-29 апреля. Он также заявил, что турецкая сторона приветствует достигнутые договоренности по стабилизации ситуации и принимаемые сторонами меры по недопущению дальнейшей эскалации напряженности.

Руслан Казакбаев поблагодарил собеседника и заметил, что 30 апреля кыргызская и таджикская стороны, согласно достигнутым договоренностям президента Садыра Жапарова и его таджикского коллеги Эмомали Рахмона, а также телефонным переговорам глав внешнеполитических ведомств, пришли к обоюдному согласию по прекращению боевых действий и отводу войск и военной техники с приграничных участков. Он проинформировал о создании совместной рабочей группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран с целью реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для проведения дальнейшего плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств.

Мевлют Чавушоглу отметил решимость турецкой стороны в оказании медицинской и гуманитарной помощи пострадавшим, а также выразил готовность Турции ко всемерному содействию в социально-экономическом и инфраструктурном восстановлении затронутого конфликтом региона Кыргызстана.

Ранее Погранслужба ГКНБ сообщала, что таджикская сторона прекратила обстрел и обстановка на границе характеризуется как относительно стабильная.

Возобновлено движение автотранспорта по автодороге Ош — Исфана, проходящей через участок Жака-Орук.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась.

За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.