Полный провал в образовании. Депутат обозначила причину деградации общества

Деградация общества — рост семейного насилия, всякого рода зельеварение — являются следствием провала в системе образования. Об этом на заседании парламента заявила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, сейчас граждане пожинают плоды многолетних недоработок в области просвещения и культуры.

«Сегодня на Минобразования самая большая миссия — не дать умереть системе образования и возродить ее, провести реформы не на словах, а на деле в каждом селе», — сказала Наталья Никитенко.

Отметим, что депутаты парламента рассматривают поправки в Закон «Об образовании».

Законопроектом предлагается сократить срок обучения в профтехлицеях до 2-3 лет.