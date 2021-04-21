В Жогорку Кенеше обсуждают сокращение срока обучения в профтехлицеях

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают поправки в Закон «Об образовании».

В документе предлагается сократить срок обучения в профессиональных лицеях.

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По словам автора поправок нардепа Айсулуу Мамашовой, сейчас по закону молодые люди учатся 3-4 года, этот срок предлагается сократить до 2-3 лет.

«Дети, окончившие 9-й класс, могут поступить в профтехлицеи. Сокращение сроков обучения позволит улучшить эффективность этих учебных заведений. Законопроект направлен на то, чтобы выпускать конкурентоспособных ребят. Ежегодно в профтехлицеи поступает около 14 тысяч человек, а оканчивают только около 6 тысяч. Причиной этому служит длительный срок обучения», — сказала Айсулуу Мамашова.