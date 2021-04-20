Слишком маленький. Генпрокурор пожаловался на размер оклада

Зарплату сотрудникам прокуратуры необходимо поднять. Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, генеральный прокурор вместе со всеми надбавками получает 28 тысяч сомов, а помощник прокурора в районе — всего 12 тысяч 500 сомов.

«Мои заместители получают зарплату в размере 23-25 тысяч сомов, прокуроры области зарабатывают 20 тысяч, прокуроры районов — 17 тысяч 500, обычный оперативный работник — 12 тысяч 500 сомов. Следствие возвращается в органы прокуратуры. Мы направили письмо в правительство о том, сколько по штату нам нужно следователей. Всего в Кыргызстане 873 оперативных сотрудника прокуратуры, из них 204 — госслужащие, 341 — технические работники. Если мы говорим о борьбе с коррупцией, честной работе прокурорских работников, нужно поднимать им зарплату», — сказал Курманкул Зулушев.