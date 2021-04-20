09:08
USD 84.79
EUR 101.97
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В каких случаях в Бишкеке будут назначены повторные выборы

Накануне стало известно, что ТИК Бишкека отменила регистрацию списка кандидатов от партии НДПК. По версии БТИК, из-за подкупа и агитации в день голосования — 11 апреля.

Вместе с тем рассмотрение жалоб, которые подали наблюдатели и 10 политорганизаций, продолжается. В БТИК 24.kg заявили, что в случае аннулирования итогов на более чем 50 процентах участков будут назначены повторные выборы. Дату своим указом устанавливает президент в течение месяца со дня признания результатов голосования недействительными.

Если же ТИК решит провести переголосование на отдельных участках, то оно должно быть организовано в течение двух недель.

В БТИК уточнили, что те политорганизации, которые были уличены в массовых нарушениях, таких как подкуп, применение административного ресурса, давление на избирателя, участвовать в перевыборах не смогут.

В территориальной избирательной комиссии подчеркнули: если ЦИК и суды поддержат решение БТИК об исключении НДПК, то ее мандаты будут распределены между партиями, преодолевшими семипроцентный барьер.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190701/
просмотров: 622
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги выборов. Не искать козла отпущения призывает партия «Реформа»
Итоги выборов. ТИК Бишкека опирается на фейки и провокации, заявляют в НДПК
Итоги выборов. НДПК обжалует решение ТИК об отмене регистрации
Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за партию «Эмгек»
Итоги выборов. В Бишкекской ТИК объяснили, почему сняли НДПК
Итоги выборов. На семи участках в Бишкеке пересчитают голоса
Итоги выборов. В НДПК назвали решение ТИК необоснованным и непродуманным
Итоги выборов. Бишкекская ТИК сняла с гонки партию НДПК
Итоги выборов. Бишкекская ТИК приняла к рассмотрению жалобы 10 партий
Итоги выборов. Правозащитники призывают партии не менять списки кандидатов
Популярные новости
Лекарство из&nbsp;баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от&nbsp;Садыра Жапарова Лекарство из баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от Садыра Жапарова
Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в&nbsp;заголовки мировых СМИ Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ
Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева Прекращение дела против Райымбека Матраимова. Комментарий Камчыбека Ташиева
Садыр Жапаров предложил лечить COVID-19 иссык-кульским корнем Садыр Жапаров предложил лечить COVID-19 иссык-кульским корнем
Бизнес
Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и&nbsp;обмена данными Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и обмена данными
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проведет инвентаризацию абонентов частного сектора Бишкека «Газпром Кыргызстан» проведет инвентаризацию абонентов частного сектора Бишкека
Улучшение 4G&nbsp;LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев Улучшение 4G LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
20 апреля, вторник
09:01
COVID-19. В Минздраве ответили на самые задаваемые вопросы о вакцинации COVID-19. В Минздраве ответили на самые задаваемые вопр...
08:55
Не приготовила еду. В Ноокенском районе мужчину осудили за убийство жены
08:45
За три месяца в авариях в Бишкеке пострадали 105 детей
08:30
В каких случаях в Бишкеке будут назначены повторные выборы
08:21
Предприниматели могут применять режим условного начисления НДС на импорт товаров
19 апреля, понедельник
23:53
На Марсе взлетел первый вертолет
23:32
На мини-Арбате в «Востоке-5» установили макеты Эйфелевой башни и Биг-Бена
23:12
Трое детей-сирот получили земельные участки в Таласской области