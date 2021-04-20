В каких случаях в Бишкеке будут назначены повторные выборы

Накануне стало известно, что ТИК Бишкека отменила регистрацию списка кандидатов от партии НДПК. По версии БТИК, из-за подкупа и агитации в день голосования — 11 апреля.

Вместе с тем рассмотрение жалоб, которые подали наблюдатели и 10 политорганизаций, продолжается. В БТИК 24.kg заявили, что в случае аннулирования итогов на более чем 50 процентах участков будут назначены повторные выборы. Дату своим указом устанавливает президент в течение месяца со дня признания результатов голосования недействительными.

Если же ТИК решит провести переголосование на отдельных участках, то оно должно быть организовано в течение двух недель.

В БТИК уточнили, что те политорганизации, которые были уличены в массовых нарушениях, таких как подкуп, применение административного ресурса, давление на избирателя, участвовать в перевыборах не смогут.

В территориальной избирательной комиссии подчеркнули: если ЦИК и суды поддержат решение БТИК об исключении НДПК, то ее мандаты будут распределены между партиями, преодолевшими семипроцентный барьер.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.