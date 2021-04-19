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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. НДПК обжалует решение ТИК об отмене регистрации

Возглавляющий партийный список НДПК на выборах в БГК Илим Карыпбеков заявил на пресс-конференции в 24.kg, что решение Бишкекской ТИК о снятии с гонки политорганизации абсурдно.

По его словам, партия будет обжаловать решение ТИК в правовом русле. Копию решения ТИК уполномоченные представители политорганизации пока не получили.

«Более абсурдного решения сложно найти. Там сплошь и рядом ссылки на фейковые видео, что были распространены 11 апреля в соцсетях. Такие вбросы характерны для нашей страны. Там указаны два факта, но никаких доказательств, что это подкуп, нет. В отношении некоторых других партий возбуждались уголовные дела, снимались кандидаты и некоторые представители МСУ были задержаны (экс-аким Ленинского района Бишкека. — Прим. 24.kg). В отношении НДПК не было ничего, кроме одного устного предупреждения, что мы начали преждевременную агитацию. Других фактов не было. Мы считаем, что это решение было внесено в угоду определенным лицам и политическим силам», — сказал Илим Карыпбеков.

Нашу партию выкинули, хотя за время всей кампании мы не получили ни одного предупреждения.

Илим Карыпбеков

Он добавил, что такой избирательный подход, который продемонстрировала Бишкекская ТИК, влечет тяжелые последствия в соблюдении законодательства в целом.

«Намерены обжаловать в правовом русле и в течение трех дней в ЦИК. Надеемся, что Центризбирком подойдет более справедливо и объективно. Мы защитим интересы своих избирателей, а это 15 тысяч», — подчеркнул Илим Карыпбеков.

Он добавил, на участке № 1208, на который ссылается ТИК, где якобы НДПК занималась подкупом, партия получила всего 50 голосов.

Отметим, что сегодня лидер партии «Ак Бата» Нариман Тюлеев потребовал аннулировать итоги голосования на выборах в БГК за партию «Эмгек». По его словам, участники предвыборной гонки подтвердят, что произошел массовый подкуп квартальных и домкомов, которые не давали работать агитаторам других партий, собирали и выбрасывали их агитационные материалы.

Однако ТИК Бишкека никак не отреагировала на грубые и массовые нарушения со стороны «Эмгека».

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190630/
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