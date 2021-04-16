Итоги выборов. Правозащитники призывают партии не менять списки кандидатов

Представители ОФ «Общее дело» обеспокоены намерением партий-победительниц на выборах в БГК, внести корректировки в списки кандидатов.

Активисты считают, что количество и состав депутатов в местные кенеши отражают процент избирателей, поддержавших конкретную партию. «Когда возникают внутренние конфликты по распределению мандатов, этот факт негативно отражается не только на имидже партии, подобные процессы подрывают доверие граждан к законности. Призываем политические партии быть последовательными и руководствоваться нормами законов. В частности, сохранить кандидатов, вошедших в списки партий по установленным квотам», — говорится в заявлении.

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий. В Ошский — четыре.