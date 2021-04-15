Итоги выборов. Партиям, прошедшим в БГК, залог не вернут

Партиям — победительницам на выборах в Бишкекский горкенеш залог не вернут. Об этом 24.kg сообщил глава ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, залоговую сумму в 50 тысяч сомов получают политические организации, набравшие 15 и более процентов. Так гласит Закон «О выборах депутатов местных кенешей». «Но ни одна из партий, попавших в БГК, столько голосов не получила. Поэтому их деньги уйдут в городской бюджет», — пояснил Кайрат Маматов.

Отмечается, что партии, баллотирующиеся в Бишкеке и Оше, внесли по 50 тысяч сомов, в других городах — 20 тысяч. В столице за мандаты боролись 25 партий.

Таким образом, городская казна получит 1 миллион 250 тысяч сомов.

В Оше свои деньги вернут «Ата Журт Кыргызстан» (47,99 процента) и «Улуттар биримдиги» (17,99 процента).

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. Избирательный порог в Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, преодолели шесть партий: «Эмгек» (13,87 процента), «Ак Бата» (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), «Ата Журт Кыргызстан» (9,63 процента), «Биздин эл» (7,73 процента), «Ынтымак» (8,3 процента). А в Ошский — четыре. Абсолютное большинство голосов в южной столице получила партия «Ата Журт Кыргызстан» — 47,99 процента. Следом идут «Улуттар биримдиги» (17,99 процента), «Ыйман нуру» (8,11 процента) и «Ынтымак» (7,36 процента).