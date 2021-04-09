Убийство Айзады. Кыргызстанцы начали сбор подписей за отставку главы МВД

Неравнодушные кыргызстанцы объявили о начале сбора подписей за отставку министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Об этом 24.kg сообщили инициаторы акции.

«Требуем отстранения от должности министра внутренних дел Улана Ниязбекова и привлечения его к ответственности за халатность, приведшую к убийству Айзады Канатбековой», — отметили они.

«Мы, граждане Кыргызстана, возмущены бездействием правоохранительных органов по обеспечению личной безопасности, прав, свобод и законных интересов граждан. Убийство Айзады Канатбековой стало последней каплей в чаше терпения гражданского общества в отношении деградированной системы органов внутренних дел. Долго ли еще можно терпеть развал системы органов внутренних дел? Сколько можно смотреть на то, что системой органов внутренних дел руководят не профессионалы, люди, которые не ставят себе ценностью служение обществу, служение каждому человеку. В итоге милиция не пресекает преступления, а только лишь констатирует результаты своей провальной работы и ведет статистику преступлений», — говорится в петиции.

Возмущение общественности ясно и четко показывает, что граждане не верят и не доверяют милиции, чья основная задача — обеспечить безопасность.

«Сколько можно терпеть беспредел со стороны сотрудников ОВД и избирательный подход к совершившим преступления? Айзада Канатбекова, как и Бурулай, Камила, и тысячи других пострадавших были из простых семей. Как бы повели себя сотрудники милиции, если бы девушки были из семей власть имущих или олигархов-коррупционеров? Ответ очевиден — преступника нашли бы в течение двух часов. Такую же оперативность правоохранители проявляют при нахождении блогеров, активистов, медиков и любого из нас, посмевших выражать иное мнение, чем у властей, критиковать чиновников. Правоохранительные органы оказались неспособными оперативно реагировать, эффективно расследовать, добиваться неотвратимости наказания и самое главное — обеспечивать физическую защиту жертв насилия. Ресурсы правоохранительных органов зачастую направлены больше на защиту интересов политических групп, а кадровая политика приводит к вымыванию профессионалов», — добавили инициаторы отставки главы МВД.

Самыми уязвимыми становятся женщины и девушки. Только по статье 175 Уголовного кодекса (похищение лица с целью вступления в брак) в 2020 году в Кыргызстане было зарегистрировано 215 досудебных производств. До суда дошли лишь 13(!) дел. Это данные официальной статистики, но в реальности большая часть таких преступления остается скрытой. По данным исследования Гражданского союза «За реформы и результат» 2015 года, 88,1 процента женщин, похищенных для вступления в брак, в милицию не обращались. А те, кто решился на такой шаг, сталкивались с непониманием и бездействием со стороны лиц в погонах. Схожая картина также по другим насильственным преступлениям, потерпевшими по которым выступают женщины.

Одна из причин — предубежденность многих сотрудников ОВД к сообщениям о похищении женщин и случаях насилия. Такая установка правоохранительных органов напрямую влияет на реагирование — сигналы о насилии и похищениях женщин не воспринимаются всерьез. Система остается безразличной до тех пор, пока не происходит непоправимое.

«Мы считаем, что возглавить органы внутренних дел должен профессионал, человек с незапятнанной репутацией, который знает, как нужно работать с составом так, чтобы милиционеры служили каждому из нас, вне зависимости от пола, финансового или должностного статуса. Понятие «профессиональная честь и репутация» не должны быть пустым звуком», — отмечают активисты.



Кыргызстанцы требуют:

отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова, начальника УВД Бишкека и сотрудников ОВД, бездействовавших в поиске и защиты Айзады;

кроме увольнения, требуем вышеуказанных лиц привлечь к ответственности за халатность, которая привела к смерти Айзады Канатбековой;

реальной реформы правоохранительных органов, когда в систему ОВД будут приходить профессионалы и мы, гражданское общество, почувствуем защиту и уверенность в том, что наказание неотвратимо и нас охраняет наша милиция.

Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.