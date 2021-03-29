Постпред Кыргызстана при ОБСЕ просит уважать выбор суверенного государства

В Вене состоялось очередное заседание Постоянного cовета ОБСЕ, на котором выступил постоянный представитель Кыргызстана при ОБСЕ, посол Бакыт Джусупов.

По его словам, Кыргызская Республика приветствует заявления партнеров по конституционной реформе, проводимой в стране.

Дипломат заявил, что в КР внимательно изучили совместное заключение БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии по проекту Конституции. Он напомнил, что 10 января в республике прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления. 84 процента проголосовавших граждан высказались за переход к президентской форме правления.

«Избранный на состоявшихся свободных и справедливых выборах, широко признанных таковыми международным сообществом, в том числе и БДИПЧ ОБСЕ, президент Садыр Жапаров проводит политический курс в полном соответствии с демократической волей народа и опираясь по праву на свой сильный мандат, подтвержденный 79 процентами голосов избирателей. Мы обращаем внимание на заявление Венецианской комиссии от июня 2010 года, которое в свою очередь ссылается на предупреждение в заключении 2007-го. Цитирую: «Поскольку партийная система развита очень слабо, существует риск, что конституционная реформа будет способствовать созданию достаточно искусственной системы, при которой партии будут основываться сверху. Они могут контролироваться интересами бизнеса, а также интересами исполнительной власти, при этом не основываясь на конкретном политическом опыте населения. Более того, нет места для независимых кандидатов». Произошло именно то, о чем в свое время предупреждали нас эксперты Венецианской комиссии. Под прикрытием псевдодемократических лозунгов парламентаризма, из-за базовой недоразвитости политических партий и других институтов гражданского общества власть в стране оказалась оторванной от волеизъявления народа. Именно это вызвало события в Кыргызстане в октябре 2020 года», — подчеркнул Бакыт Джусупов.

Читайте по теме Новая Конституция выведет на новый виток разногласий, и ее придется менять

Он отметил, что на последних парламентских выборах к власти «пыталась прийти небольшая группа людей, заняв абсолютное большинство мандатов». Сегодня Кыргызская Республика, как подчеркнул посол, предпринимает конституционные изменения, опираясь на волю народа в массе не довольных сложившейся ситуацией.

«Вопросы конституционной реформы находились на повестке дня и в центре политической дискуссии все последние годы. Активное гражданское общество и наша свободная пресса, которыми мы по праву гордимся, всегда были важной частью всего этого процесса. Никто не может спорить о том, что в Кыргызстане достигнута действительная свобода слова, свобода собраний и обеспечиваются право и возможность политического участия. Это святые права и свободы, завоеванные народом КР, являются предметом национальной гордости», — сказал он.

Открытое общенациональное и широкое обсуждение этого конкретного проекта Конституции проходило с ноября прошлого года, в том числе с участием гражданского общества. Поэтому особенно несправедливы упреки венецианских экспертов в отсутствии обсуждений «с участием всех соответствующих заинтересованных сторон». Бакыт Джусупов

Он добавил, что Кыргызстан неизменно идет по пути демократического строительства и укрепления своего государства. «Этот процесс долгий и трудный, зачастую наши надежды омрачались разочарованиями — на этом пути мы пережили многие испытания. Мы были и остаемся приверженными идеям демократии, всем основным принципам и идеалам, заложенным в том числе в базовых документах ОБСЕ, и обращаемся к международному сообществу и нашим друзьям и партнерам с пониманием и уважением отнестись к поискам верного пути народа республики и с призывом поддержать наши стремления к установлению подлинного народовластия. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми партнерами», — заключил дипломат.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.

Ранее, добавим, Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) опубликовали совместное заключение по проекту новой Конституции Кыргызской Республики. Они раскритиковали предлагаемый вариант. Положения проекта нового Основного закона угрожают необходимому балансу ветвей власти, отметили эксперты. Некоторые его нормы также несут угрозу защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права.