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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Обсуждение Конституции. В парламенте спорят депутаты из-за Садыра Жапарова

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают проект новой редакции Конституции.

Нардеп Умбеталы Кыдыралиев попросил коллег не бросаться громкими высказываниями в адрес президента Садыра Жапарова.

«Давайте вернемся в 30-летнюю историю. У нас в 93-м была идеальная Конституция. Потом с некоторыми недостатками. Но мы с вами прекрасно знаем, что главное, чтобы законы исполнялись. Есть Великобритания и Израиль, там законы исполняются, уровень жизни отличный, у них нет Конституции. Все конституционные нормы прописаны в законах. Конституция — живой организм, который должен меняться, соответствовать происходящим изменениям. Почему Конституция 2010 года не сработала? В этом виноват в первую очередь парламент. Народу надоело, и он выбрал президентскую форму правления», — сказал он.

Депутат добавил, что нельзя обвинять президента в узурпации. По его словам, глава государства еще даже не начал работать нормально.

«Надо же этику соблюдать», — заметил Умбеталы Кыдыралиев.

Его коллега Дастан Бекешев ответил, что большинство депутатов — богатые люди, имеют бизнес, парламент стал, как бизнес-клуб.

«Вы, может быть, для себя какие-то вопросы решили, вы сами, может быть, бизнесом занимаетесь, ваша семья. У многих коллег есть бизнес. Вы бы знали, что происходит в народе. Пока мы тут обсуждаем Конституцию, цены растут. Почему президент эти вопросы не решает? Бензин дорожает, у людей денег элементарно на еду не хватает, какая Конституция? Вы знаете прекрасно, что она пройдет. Вы делаете это не потому, что вам этого хочется, а потому, что вас сильно попросили. Вы знаете, что будет завтра, если этого не сделаете. Одного посадили, завтра второго, третьего будут сажать. У какого-нибудь из коллег сына уволят с работы, и вы это знаете. Вы знаете, что завтра у вас деньги будут и все будет хорошо. Идеальных законов нет, я не дурак и тоже это понимаю. Людей беспокоит не это», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185935/
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