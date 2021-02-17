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Власть

В парламенте предлагают в очередной раз проверить работу «Кумтора»

Для проверки деятельности «Кумтора» парламентская фракция «Республика — Ата Журт» предложила создать депутатскую комиссию. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Жыргалбек Турускулов.

По его словам, необходимо проверить исполнение решений прежних депутатских и правительственных комиссий в целях рационального использования природных ресурсов.

«Очень много разных мнений по поводу запасов золота и другой деятельности компании. Поэтому мы предлагаем создать депутатскую комиссию и провести проверку. В состав комиссии необходимо включить и представителей госорганов», — заявил он.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что цель комиссии непонятна. «Наверное, было бы лучше, если сам Садыр Жапаров проверил «Кумтор», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183738/
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