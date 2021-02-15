Экс-президент Сооронбай Жээнбеков вернулся в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили источники в его окружении.

Сооронбай Жээнбеков отправился в Мекку для совершения малого хаджа — Умры 2 февраля. Сообщалось, что он прилетит в Бишкек через 10 дней. Бывший глава государства отбыл с супругой через Стамбул.

Ранее стало известно, что Сооронбая Жээнбекова вызывают в Первомайский районный суд Бишкека для дачи показаний по делу экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Кроме того, с требованием привлечь Жээнбекова к уголовной ответственности в МВД и ГКНБ обратились участники октябрьских событий. Они считают, что экс-президент не имел права давать приказ о силовом разгоне митинга 5 октября.