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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Администрация президента, кабинет министров. Что поменяли в новой Конституции

Сегодня на сайте парламента для общественного обсуждения опубликован проект новой Конституции, которую подготовили члены конституционного совещания во главе с Бекбосуном Борубашовым. В этой редакции документа вводятся новые определения и возвращаются старые названия некоторых госорганов.

Например, правительство в Кыргызстане упраздняется. Вместо него будет создан кабинет министров во главе с председателем.

Статья 70 определяет полномочия президента. В ней говорится, в частности, что глава государства определяет структуру и состав кабинета министров. С согласия Жогорку Кенеша он назначает председателя кабмина, его заместителей и других членов и принимает прошения об их отставке.

По собственной инициативе или с учетом предложения Жогорку Кенеша, Народного курултая в рамках закона президент освобождает от должности глав местных государственных администраций.

Президент принимает решение о назначении референдума по собственной инициативе или по инициативе не менее 300 тысяч избирателей, или по инициативе большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша. Он также назначает выборы в ЖК в предусмотренных Конституцией случаях и принимает решение о назначении досрочных выборов. Назначает дату избирательной кампании в местные кенеши и в предусмотренных законом случаях и порядке распускает их. Президент также обладает правом законодательной инициативы и может возвращать законы с возражениями в ЖК.

Права вето у главы государства нет.

Он обращается к народу, Жогорку Кенешу, Народному курултаю с ежегодными посланиями о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Он вправе созвать в необходимых случаях внеочередное заседание парламента и определить вопросы, подлежащие рассмотрению, назначает с согласия Жогорку Кенеша генерального прокурора и может уволить его.

Глава государства может в случаях, предусмотренных конституционным законом, ввести режим ЧП в отдельных местностях без предварительного объявления, о чем незамедлительно сообщает Жогорку Кенешу.

Президент сам формирует свою администрацию. Аппарата президента больше не будет. Он же формирует и возглавляет Совет безопасности, назначает и освобождает государственного секретаря (эта должность возвращается).

Вводится институт уполномоченного по правам ребенка.

Структура и состав кабинета министров определяются президентом. Его председатель является руководителем администрации главы государства. Отметим, эта норма вызвала критику юристов и экспертов.

Президент руководит деятельностью исполнительной власти, дает поручения кабинету министров и его подчиненным органам, контролирует их выполнение, отменяет акты кабмина и подчиненных ему органов, временно отстраняет членов кабинета от должности.

Президент председательствует на заседаниях кабинета министров и несет персональную ответственность за результаты его деятельности и исполнительной власти.

По отредактированному варианту Конституции будут проведены парламентские слушания, организованные профильным парламентским комитетом. Общественное обсуждение продлится до 9 марта.

Референдум по принятию новой редакции Основного закона пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей. Однако документа о назначении плебисцита на сайте ЖК еще нет.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/182857/
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