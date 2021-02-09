Домкомы не получили обещанные перед выборами деньги на ремонт территорий

Депутат парламента Дастан Бекешев обратился в мэрию Бишкека с требованием выплатить домкомам деньги по выданным в преддверии парламентских выборов, прошедших 4 октября 2020 года и итоги которых признаны недействительными, сертификатам. Об этом он заявил на своем Telegram-канале.

По словам нардепа, сертификаты выдавались на 50 тысяч, 100 тысяч сомов столичным муниципалитетом, чтобы домкомы и председатели ТСЖ провели на вверенных им территориях текущий ремонт.

«Однако деньги они не получили по этим сертификатам до сих пор. Поэтому я и обратился в мэрию», — пояснил Дастан Бекешев.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш состоялись 4 октября. Из-за народных возмущений по причине масштабных фальсификаций ЦИК была вынуждена аннулировать итоги голосования. Выборы признаны несостоявшимися.