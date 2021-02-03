Минкульт обязал организаторов концертов предупреждать зрителей о фонограмме

Министерство культуры, информации и туризма обязало организаторов концертов указывать на афишах и в билетах, будут артисты работать вживую или под фонограмму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее информации, афиши, плакаты и билеты теперь в обязательном порядке должны предупреждать о виде выступления — «Живой голос» или «С фонограммой».

«Очень много было тех, кто не хотел отказываться от фонограммы. Говорили, что, прежде чем принимать этот закон, нам нужно улучшить аппаратуру в залах, техническое оснащение. Говорили, что они не отвечают современным требованиям. У меня не хватило времени выяснять, действительно ли так, или это удел тех, кто не умеет петь вживую. Поэтому мы обязали их предупреждать зрителей о фонограмме. Культура начинается с честности. Давайте не будем обманывать зрителей и слушателей», — написал министр Нуржигит Кадырбеков на своей странице в Facebook.

Фото Facebook. Нуржигит Кадырбеков

Как отмечают в ведомстве, указанный вопрос уже обсужден с представителями кыргызской культуры и поддержан ими.