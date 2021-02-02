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Власть

Продажа СМИ, выращивание конопли, реформа госохраны. Что еще советуют премьеру

Парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам рассмотрел кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра. Депутаты утвердили структуру и состав нового кабмина.

Нардеп Дастан Бекешев дал советы претенденту на пост премьера Улукбеку Марипову.

«Должна быть налоговая реформа. Налоги нужно платить всем, но не 10 процентов, а, к примеру, 1 процент лицам с инвалидностью. Кроме того, мы тратим на содержание СМИ $8 миллионов в год. Их можно сократить или продать, отсюда тоже будут доходы», — сказал Дастан Бекешев.

Он также озвучил предложение о реформе государственной охраны высокопоставленных лиц.

«Зачем экс-президенту нужна охрана? Пусть они ходят по улицам и никого не боятся, не убегают», — сказал Дастан Бекешев.

Нардеп предложил развивать выращивание технической конопли. По его словам, этот продукт не содержит наркотика. В соседнем Узбекистане, добавил он, уже намерены внедрить такой проект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182056/
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