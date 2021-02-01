Улукбек Марипов рассказал, с чего начнет, если станет премьер-министром

Сегодня депутаты парламентской коалиции большинства рассматривают кандидатуру Улукбека Марипова на должность премьер-министра.

Претендент отметил, что намерен начать решать проблемы страны в самое ближайшее время. По его словам, в первую очередь он намерен бороться с коронавирусом и решать вопросы энергетики.

«В ближайшее время предстоит решить вопросы бюджета, нужно поднимать экономику и искать резервы. Впереди весенние полевые работы, соответственно, необходимо к ним готовиться. Кроме того, этот год будет богат на политические процессы — необходимо провести референдум, выборы в Жогорку Кенеш», — сказал Улукбек Марипов.

Он отметил, что на госслужбе работает 20 лет, за это время не состоял ни в одной партии. Улукбек Марипов признался, что тоже волнуется, какой человек придет на пост главы кабмина.