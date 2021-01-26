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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституционная реформа

ЦИК рассчитывает сэкономить деньги при проведении местных выборов и референдума

В ЦИК 24.kg рассказали, сколько можно сэкономить средств, если совместить местные выборы и референдум по принятию проекта новой редакции Конституции.

По словам члена избирательной комиссии Кайрата Осмоналиева, экономия составит примерно 200-250 тысяч сомов. При учете, что избирательная кампания в местные кенеши во всех городах и аймаках обойдется казне в 100-150 тысяч сомов, а плебисцит — в полмиллиона.

Другой член ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что совмещение поможет не только сократить расходы, но и обеспечить явку. «Вполне вероятно, что местные выборы президент назначит на май и их могут провести с парламентскими. А референдум пройдет в первое воскресенье апреля или во второй декаде марта. С датой определятся депутаты Жогорку Кенеша. Со своей стороны мы подготовим служебную записку с рекомендацией назначить кампанию в местные кенеши на 11 апреля», — пояснил он.

В Центризбиркоме также не исключают, что парламентская гонка будет перенесена на осень.

Ранее группа депутатов выступила с инициативой изменить регламент. Авторы законопроекта, в том числе нардеп Акылбек Жапаров, считают, что нет необходимости в общественном обсуждении проекта новой редакции Конституции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181118/
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