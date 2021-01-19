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Власть
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Нет морального права. Эльвира Сурабалдиева о назначении Самары Каримовой

У Самары Каримовой должно быть понимание морального права, чтобы стать директором музыкального училища. Об этом в соцсетях написала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, у нас зачастую требуют верховенства закона, это очень правильно. «Мы все должны смотреть на ситуацию с правовой точки зрения. Но есть и другой момент — моральное право. Когда в отношении близкого человека, насколько я понимаю, в отношении супруга было расследование по бизнесу, не самого высокоморального... Мне кажется, у Самары Каримовой должно быть чувство самоидентификации и понимания морального права быть директором музыкального училища. Тем более, когда весь коллектив против», — отметила вице-премьер.

Эльвира Сурабалдиева извинилась перед коллективом за то, что в нашей стране случаются такие эксцессы. Сообщается, что чиновница поручила министру культуры, информации и туризма Нуржигиту Кадырбекову заняться этим вопросом, рассмотреть правомочность певицы становиться руководителем учебного заведения.

«Я бы Самаре Каримовой пожелала, она девушка молодая, думаю, у нее все впереди, как-то с этической и моральной точки зрения взвесить все и хорошо подумать. Если человек хочет доказать, как бы у нас часто бывает назло всем и вся... но здесь есть и коллектив. Вспомните прошедшие парламентские выборы, официально по закону не к кому и не к чему было придраться, но вопрос этической и моральной стороны был», — заключила Эльвира Сурабалдиева.

Отметим, ранее очевидцы сообщали, что накануне вечером певица приехала в музучилище, самовольно проникла в здание, взломав и заменив замок в опечатанном кабинете директора.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв процесс, она была восстановлена в должности. 15 января она, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе. Однако Минкультуры считает незаконным восстановление Самары Каримовой и намерено оспорить решение Первомайского районного суда в Бишкекском горсуде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180484/
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