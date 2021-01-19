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Общество

Скандал в музучилище Оша. Самара Каримова взломала замок и проникла в здание

Противостояние Самары Каримовой и сотрудников Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы продолжается.

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Сообщается, что накануне вечером певица приехала в музучилище, самовольно проникла в здание, взломав и заменив замок в опечатанном кабинете директора.

В соцсетях опубликовали видео очевидцев произошедшего. По их словам, на место вызвали сотрудников милиции. Последние, комментируя взлом замка, рассказали, что нарушений закона не было.

В свою очередь Самара Каримова отметила, что пошла на этот шаг после того, как бывший директор музыкального училища Нурлан Каримов заявил ей, что потерял ключи от двери.

Напомним, певицу Самару Каримову назначили директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы 30 октября 2018 года. Через несколько дней министр культуры Азамат Жаманкулов отменил приказ о назначении, потому что тот оказался незаконным и был подписан статс-секретарем ведомства до прихода нового министра.

Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв суд, была восстановлена в должности. 15 января она, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180397/
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