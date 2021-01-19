Скандал в музучилище Оша. Самара Каримова взломала замок и проникла в здание

Противостояние Самары Каримовой и сотрудников Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы продолжается.
Сообщается, что накануне вечером певица приехала в музучилище, самовольно проникла в здание, взломав и заменив замок в опечатанном кабинете директора.
В соцсетях опубликовали видео очевидцев произошедшего. По их словам, на место вызвали сотрудников милиции. Последние, комментируя взлом замка, рассказали, что нарушений закона не было.
В свою очередь Самара Каримова отметила, что пошла на этот шаг после того, как бывший директор музыкального училища Нурлан Каримов заявил ей, что потерял ключи от двери.
Певица подала в суд на Минкультуры. Выиграв суд, была восстановлена в должности. 15 января она, несмотря на сопротивление коллектива и акции протеста, приступила к работе.