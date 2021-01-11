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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Беру Кыргызстан в свои руки. Садыр Жапаров о том, как будет править страной

Сегодня кандидат в президенты Садыр Жапаров встретился с жителями и гостями столицы.

Он пообещал, что теперь страна встанет на путь развития.

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«Мы испытали много трудностей. Экономика страны в упадке, так же как и промышленность, культура, сельское хозяйство, прокуратура, судебная система. В стране богатели только коррупционеры, а простой народ страдает. В таком состоянии я беру Кыргызстан в свои руки. Осознаю ту ответственность, которую на меня возложил народ. У нас есть несколько идей по развитию экономики, для этого хватит политической воли. Хочу заверить, что буду править справедливо», — сказал Садыр Жапаров.

Кандидат добавил, что уважает своих конкурентов, которые так же, как и он, боролись за кресло президента.

«Планирую не пренебрегать советами своих конкурентов во благо процветания нашего государства. Клеветой и слухами друг о друге мы никогда не добьемся процветания и ничего от этого не выиграем. Сейчас нам нужно согласие. Отныне будет только диктатура закона», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, что накануне в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179575/
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