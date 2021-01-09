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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Ведущим ОТРК могут вынести официальное предупреждение

Рабочая группа по соблюдению правил агитации и информирования рекомендовала ЦИК вынести официальное предупреждение ведущим и руководству ОТРК за проведение дебатов кандидатов в президенты 6 января.

Уточняется, что если Общественная телерадиокорпорация получит еще одно предупреждение, то в распределении эфирного времени в случае второго тура ее снимут с жеребьевки.

Кроме того, при обсуждении вопроса о некорректном поведении ведущих продюсер теледебатов, заместитель генерального директора приглашение ЦИК проигнорировали.

Ранее, напомним, член Центризбиркома Гульнара Джурабаева заявила, что рабочая группа ЦИК по итогам обсуждения дебатов на ОТРК приняла решение рекомендовать ЦИК обратиться в Жогорку Кенеш с предложением упразднить все государственные СМИ, в том числе и Общественную телерадиокорпорацию.

Эфирное время для проведения дебатов кандидаты в президенты и представители политпартий смогут закупать у частных телекомпаний.

В свою очередь член ЦИК Кайрат Осмоналиев заявил 24.kg, что ЦИК это коллегиальный орган, поэтому решения принимаются голосованием. При этом есть личное мнение или позиция отдельных членов ЦИК, которые не всегда отражают позицию Центризбиркома в целом.

«Не думаю, что большинство членов ЦИК поддерживают позицию и предложение по упразднению ОТРК и передачу на аутсорсинг бесплатные эфиры для кандидатов в президенты. Я понимаю недовольство качеством ведения теледебатов, но это не повод, чтобы так категорически высказываться. Есть ли гарантия, что частный телеканал, у которого есть определенный хозяин, обеспечит объективность и беспристрастность таких теледебатов?» — задался вопросом Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что надо работать над повышением качества проведения теледебатов, увеличивать количество времени. Прошедшие теледебаты и критика в соцсетях должны, по мнению Кайрата Осмоналиева, стать серьезным поводом для руководства ОТРК для того, чтобы «повысить качество своей работы».
Ссылка: https://24.kg/vlast/179256/
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