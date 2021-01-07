Выборы президента. ЦИК изучит вчерашние дебаты на ОТРК на предмет нарушений

Координационная группа оперативного реагирования изучит материалы по вчерашним дебатам кандидатов в президенты на ОТРК на предмет нарушений. Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

Отметим, что накануне ведущие эфира, задавая вопросы претендентам на высший государственный пост страны, агитировали за президентскую форму правления. По словам Гульнары Джурабаевой, это непрофессионально и журналисты не должны вести агитацию.

«Мы должны отреагировать на эти высказывания. Наша координационная группа изучит материалы», — сказала она.

Между тем пользователи соцсетей резко осудили вчерашний формат дебатов и потребовали от Центризбиркома дать им оценку.

Досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления пройдут в один день — 10 января.