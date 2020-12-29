Референдум. ОТРК рекомендовали создать равные условия для всех участников

ЦИК рекомендовала Общественной телерадиовещательной корпорации предоставить бесплатное эфирное время участникам, придерживающимся разных точек зрения по форме правления и референдуму. Решение принято на заседании.

Отмечается, что ранее в ЦИК поступила жалоба главы агитационной группы за парламентаризм депутата Дастана Бекешева. В ней указано, что 23 декабря с 19.00 до 20.00 на канале ОТРК прошла агитация за президентскую форму правления, где, в частности, Кыяс Молдокасымов говорил, что нужно поддержать президентскую республику. Заявитель попросил ЦИК отреагировать и обратиться в соответствующие органы для привлечения к ответственности ОТРК.

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В итоге рабочие группы пришли к мнению, что в сюжете информационной передачи «Ала Тоо 24» на протяжении более трех минут ОТРК освещает только одну из форм правления.

На заседании рабочей группы представители ОТРК согласились с доводами ее членов и выразили готовность предоставить бесплатно эфир для независимых экспертов по вопросам парламентской формы правления.

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов уточнил, что речь идет о предоставлении времени для выступления не агитационных групп, а экспертов, которые не входят в их состав.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова предложила следующую формулировку: ОТРК предоставит бесплатное время для придерживающихся иных направлений.

«Мы должны предоставить возможность для информирования избирателей, это не обязательно должно называться бесплатным эфирным временем. Это юридический термин, который дает агитационным группам время для проведения теледебатов, индивидуальных выступлений», — отметила она.

В итоге ЦИК КР приняла решение рекомендовать Общественной телерадиовещательной корпорации предоставить бесплатное эфирное время участникам, придерживающимся другого направления, на тех же условиях и в том же объеме.