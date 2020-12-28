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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Референдум по форме правления. В ЦИК поступила жалоба на ОТРК

В ЦИК поступила жалоба от главы агитационной группы за парламентаризм, депутата Дастана Бекешева. Сегодня ее рассмотрят члены координационной группы Центризбиркома.

Как сообщили 24.kg, нардеп в жалобе указал, что бывший гендиректор ОТРК Кыяс Молодокасымов в вечерней передаче с 19.00 до 20.00 23 декабря агитировал за президентскую форму правления. Это видео размещено на YouTube. Дастан Бекешев отметил, что это нарушение и попросил привлечь к ответственности руководство канала.

По закону СМИ не может выступать агитатором.

Отметим, ЦИК зарегистрировала 13 агитационных групп. Они должны создать в течение четырех календарных дней фонды и через них оплачивать в том числе и размещение разъяснительных материалов в частных СМИ. Эфирное время и площадь в государственных СМИ предоставляется бесплатно на основе жеребьевки.

На референдум выносится вопрос о выборе формы правления:

  • президентская республика;
  • парламентская республика;
  • против всех вариантов.

Проголосовать можно либо за президентскую, либо за парламентскую, либо против предложенных вариантов. Бюллетень, если будут проставлены две галочки или незаполненный, будет признан недействительным.
Ссылка: https://24.kg/vlast/178152/
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