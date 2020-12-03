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Власть

Закон о референдуме. Дастан Бекешев назвал автора поправок рейдером

В Жогорку Кенеше в первом чтении рассматривают законопроект «О референдуме».

Документом предлагается выбрать, при какой форме правления кыргызстанцы хотят жить — парламентской или президентской. И всенародное голосование провести 10 января 2021 года вместе с президентскими выборами.

Депутат Дастан Бекешев назвал автора поправок Акылбека Жапарова рейдером.

«Этот законопроект вносил на обсуждение Курманкул Зулушев. Документом предлагалось провести референдум 4 октября, в день парламентских выборов. Сам Зулушев ушел, а вы взяли законопроект, зарегистрировали его и стали докладчиком. Это не соответствует регламенту, происходит рейдерство. Получается, я могу написать законопроект, а завтра его возьмет другой депутат и выпустит под своим именем? Должен быть один автор», — сказал Дастан Бекешев.

Акылбек Жапаров ответил, что не нарушал регламент. «Там написано, что на общественное обсуждение дается до одного месяца. С 1 апреля этот законопроект висит на сайте. Я изменил дату и предлагаю провести референдум 10 января», — ответил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175439/
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