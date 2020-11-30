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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Редакция новой Конституции. Юристы обнаружили серьезные риски в поправках

Сообщество юристов Кыргызстана подготовило очередной анализ предлагаемого проекта новой Конституции. Опасения экспертов вызывает 61 статья в обсуждаемом варианте Основного закона.

Юристы считают, что установили неограниченные полномочия президента, а статус и полномочия Жогорку Кенеша свели к минимуму, исполнительная власть — правительство — под полным контролем главы государства. Как угрозу эксперты расценивают инициативу о возвращении Конституционного суда и отмечают, что контроль президента над судебной властью усилен, расширены полномочия прокуратуры.

В предлагаемой форме правления полностью отсутствует система сдержек и противовесов между ветвями власти.

Юристы отметили, что исключили все положения о верховенстве права, многопартийности. Оппозиционная деятельность будет регулироваться. Исключены положения о том, что полноту власти на территории Кыргызской Республики осуществляет только Кыргызская Республика, что подрывает основу суверенитета.

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Юристов не устраивает и введение новых понятий и органов. В этом они также видят прямую угрозу правам человека, свободам и демократическим ценностям.

В частности Народный курултай, право созыва которого принадлежит президенту.

Введены новые понятия и обязанности — народовластие, идеология, общечеловеческие моральные принципы, верховенство нравственных ценностей и социальной справедливости, обязанность детей заботиться о нетрудоспособных родителях и обязанность каждого заботиться о близких родственниках.

Введено право государства ограничивать права и свободы в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности, защиты прав и свобод других лиц. Ограничиваются размеры земли, находящейся в частной собственности. Запрещаются печатные издания, противоречащие нравственным ценностям, традициям народов Кыргызстана и международным стандартам.

Это положение ограничивает свободу слова и приведет к преследованиям и за инакомыслие.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174858/
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