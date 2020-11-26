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Власть

И. о. президента Талант Мамытов напомнил, что Кыргызстан — светское государство

Руководитель аппарата президента Суйунбек Касмамбетов сегодня принял участие в работе международной конференции «Ислам в современном светском государстве».

Он зачитал приветственное послание от имени исполняющего обязанности президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова. В нем говорится, что сегодня, когда вопросы религии остро стоят в глобальном масштабе, в том числе и в нашем Центрально-Азиатском регионе, одной из первоочередных задач является совершенствование и укрепление межконфессионального сотрудничества и диалога.

Уточняется, что были предприняты усилия для улучшения религиозной ситуации в стране и определения ее основного направления. «Исходя из этого, в Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014–2020 годы наряду с обеспечением свободы вероисповедания граждан определены ее основные направления. В результате в рамках этого стратегически важного документа вопросы религии были направлены в правильное русло. Каждый гражданин имеет право исповедовать или не исповедовать любую религию. Таким образом, Кыргызстан стал многоконфессиональной страной», — говорится в приветственном слове Таланта Мамытов.

Сегодня независимая Кыргызская Республика — светское государство. Никакая религия не признается государственной или обязательной. Свобода вероисповедания гарантируется Конституцией.

Талант Мамытов

Он добавил, что долгом государства является создание условий для эффективного функционирования религиозных организаций. В то же время борьба с экстремизмом со стороны государственных структур и религиозных организаций — требование времени.

«Мы должны строго уважать права верующих, закрепленные в международных договорах и законах Кыргызской Республики. Эффективность государственной политики в религиозной сфере достигается за счет предоставления полной свободы развития всех конфессий. Но в то же время необходимо уделять особое внимание традиционным религиозным ценностям нашего народа. Эти ценности призывают к терпимости, состраданию, гармонии и морали, которые являются сутью религиозной культуры, и призывают к формированию прав человека и свободы религии в нашем обществе», — говорится в послании Таланта Мамытова.

В отделе информационной политики аппарата главы государства подчеркнули, что с учетом эпидемиологической ситуации работа международной конференции «Ислам в современном светском государстве» прошла в онлайн-формате с участием представителей уполномоченных госорганов, религиозных организаций, академического и экспертного сообществ по вопросам религии, предупреждения радикализма и экстремизма из Кыргызстана, России и стран Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174592/
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